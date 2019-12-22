شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر: أنفقنا 400 مليار ريال علي الطرق فى الـ10 سنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة أنفقت على النقل أكثر من 400 مليار ريال خلال السنوات الـ10 الماضية ، وذلك لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وفقا لأهداف رؤية 2030.
وأشار الجاسر إلى أن أطوال الطرق المعبدة في المملكة أكثر من 73 ألف كيلومتر
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