شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتي «السبت» أميناً عاماً لـ «أوابك» والان نبدء بالتفاصيل

اختار مجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) في اجتماعه ال103 المنعقد في البلاد اليوم ، مرشح الكويت علي بن السبت امينا عاما جديدا للمنظمة.

وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد الخليفة في تصريح صحفي اليوم الاحد ، عقب ختامه الاجتماع انه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المنظمة في الكويت بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وذكر الخليفة الذي يشغل ايضا منصب رئيس الدورة الحالية لمنظمة (اوابك) 2019 انه تم المصادقة على محضر الاجتماع الثاني بعد المئة لمجلس وزراء المنظمة علاوة على اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الامانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2020.

وقال انه تم تعيين مكتب جديد مدققا لحسابات المنظمة (الامانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2020.