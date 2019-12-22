حالات خاصة تلغي اعتماد المحكم التجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد المحكم المعتمد بمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي ناصر المقهوي أن اعتماد المحكم يعد ملزما للطرفين، فلا يجور رفض طلب المحكم إلا في حالات خاصة، لافتا إلى أن عملية التحكيم تتطلب خبرة ودراية كافيتين.

وقال المقهوي خلال ملتقى تطوير الخدمات الهندسية الذي أقامته الهيئة السعودية للمهندسين بالشرقية أمس إن اعتماد المحكم بعد تعيينه من قبل المحكمين يعد نهائيا ولا يجوز مطلقا رد طلب المحكم، إلا إذا تبين لاحقا أنه وقع في مخالفات مؤثرة مثل عدم الإفصاح بأن أحد الأطراف هو أحد أقربائه، أو أن مادة الخلاف له فيها نصيب.

نوعان للتحكيم

وأشار المقهوي إلى وجود نوعين من التحكيم بحسب طبيعة العمل هما نظام التحكيم الحر المتبع على نطاق واسع في المملكة وهو لا يعتمد فيه على أي جهة تحكيمية بل على محكمين أفراد معتمدين، والثاني نظام التحكيم المؤسسي كما حو الحال في مركز التحكيم الخليجي.

النظر بعد التعيين

وأفاد بأن النظر في الدعوى في النظام السعودي الجديد يبدأ منذ تعيين المحكمين أو هيئة التحكيم في النظام الحر، ومنذ إحالة أوراق التحكيم في النظام المؤسسي، ويتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى تعيين خارطة الطريق لعملية التحكيم، وتتضمن تشكيل هيئة التحكيم والميزانية وتحديد الاختصاص والمدة الزمنية المقدرة للانتهاء وكيفية كتابة المذكرات والرد عليها.

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إطالة أمد التحاكم

ولفت إلى أن عدم معرفة اشتراطات التحكيم واختصاصاته وهل المحكمون مختصون في موضوع الخلاف أم لا، قد يتسبب في إطالة أمد التحكيم عن الفترة المقدرة، ولذلك فإن وضع شروط التحكيم يحتاج إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة العالية.

التحضير للدعوى

وأفاد المقهوي بأن التحضير للدعوى بعد استلام طلب التحكيم من طرفين أو أكثر بينهم خلاف، ويتم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة مع الطلب، للنظر من خلالها والتأكد من مدى توافق الطلب مع اختصاص التحكيم، وتقدير النفقات وعمل جدول لها، مبينا أن بعض المراكز التي تعتمد على الدوام اليومي لا تقوم بجدولة النفقات، وهو ما قد يوقعها لاحقا في مطبات تتعلق بأتعاب المحكمين، وإمكانية لجوء أحد الأطراف المتضررة من التحكيم إلى إطالة فترة التحاكم، بطلب أشياء لم تكن في الحسبان.

الحد من المماطلة

وأشار إلى أن اعتماد مالية التحكيم منذ البداية والطلب من الأطراف دفع ما عليهم من رسوم ومبالغ منذ البداية يمكن هيئة المحكمين من العمل بشكل طبيعي، بحيث لا تكون هناك مماطلة بعد صدور الحكم وتأثر أحد الأطراف به، أو في حالة وفاة أحد الأطراف مثلا أثناء فترة المداولة في القضية .

3 خطوات للتحكيم

تقديم طلب التحكيم ودفع رسوم التسجيل مع تقديم كافة الوثائق والبيانات التي تدعم الدعوى

التأكد من اختصاص مركز التحكيم بالنظر في موضوع الخلاف

عمل موازنة أو جدول نفقات تقديرية للتحكيم للحد من إطالة أمد التحكيم

4 شروط للمحكم