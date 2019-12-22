شركة كورية تعتزم إطلاق مشروع لصناعة المحركات بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت شركة كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية أمس، عن خططها لإطلاق مشروع مشترك لصناعة المحركات مع أرامكو السعودية في مارس العام المقبل، في خطوة جديدة لتوطيد التعاون بين الشركتين.

ونقلت وكالة (يونهاب) للأنباء عن الشركة الكورية الجنوبية، أن المشروع المشترك سيقام في مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، في سبتمبر 2020.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن ينتهي المشروع في مايو 2022، وفقا للشركة القابضة المسؤولة عن وحدات بناء السفن في هيونداي للصناعات الثقيلة.

وذكرت الوكالة أن شركة كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية تعتزم بناء حوض سفن في المجمع في مشروع مشترك منفصل مع أرامكو السعودية ومنصة البترول «لامبريل» التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال بناء حوض السفن المعروف باسم الشركة العالمية للصناعات البحرية، بنسبة 30%.

وتمتلك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة 10% من حوض السفن، في حين تستحوذ أرامكو السعودية على 50.1% ولامبريل على 20% والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري على 19.9%.

وسبق أن أعلنت لامبريل على موقعها الالكتروني أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ستقدم طلبيات إلى الشركة العالمية للصناعات البحرية، لبناء ما لا يقل عن 52 سفينة مختلفة، بما في ذلك ما يشمل 20 ناقلة نفط، على مدار 10 سنوات. وأوضحت أيضا أنه سيتم الاستفادة من الشركة العالمية للصناعات البحرية لتلبية معظم حاجات الشركة السعودية لصيانة وإصلاح سفنها.

مشروع مشترك لصناعة المحركات

الموقع:

مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية

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الشركاء:

أرامكو السعودية

كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية

الإطلاق:

مارس 2020

بدء الإنشاء:

سبتمبر 2020

الانتهاء:

مايو 2022

حوض السفن

معروف باسم الشركة العالمية للصناعات البحرية

تم الانتهاء من أعمال بناء بنسبة 30%