رأفت هندى: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية و التحول الرقمى على رأس الأوليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس رأفت هندى ، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيركز على محور تطوير البنية التحتية للدولة ، وخاصة فيما يتعلق انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، بالإضافة الى دعم عمليات التحول الرقمى فيما يتعلق بتوصيل الألياف الضوئية الى الجهات الحكومية بالمحافظات حيث تعمل الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% فى هذا الشأن.
وأكد هندى ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجه الوزراء و النواب الجدد عقب أداء اليمين الدستورية ، بعدم المجاملة و العمل بإخلاص وتفانى فى تلك المرحلة التى يمر بها الوطن .
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشمل 11 حقيبة و11 نوابا للوزراء.
وأدت الدكتورة غادة لبيب والدكتور رأفت هندى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم نوابا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن 11 نوابا للوزراء.
ومن المرجح أن يجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب الجدد المهندسة غادة لبيب والمهندس رأفت هندى لاحقا وفقا للمصادر.
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