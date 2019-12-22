شكرا لقرائتكم خبر عن "تبريد" ترفع حصتها فى شركة شقيقة بالسعودية إلى 28% والان مع تفاصيل الخبر
وقال خالد عبد الله القبيسى، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، فى بيان لبورصة دبى، إن عملية الاستحواذ تأكيداً على التزام بدعم وتلبية احتياجات البنية التحتية القائمة والمستقبلية للمشاريع العمرانية فى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها مطوراً عالمياً رائداً فى قطاع تبريد المناطق، الذى أصبح جزء حيوياً من مشاريع تطوير البنية التحتية العمرانية التى تشهدها السعودية.
وفى هذا الصدد أعلنت شركة تبريد السعودية، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى لمحطة تبريد المناطق فى مطار الملك خالد الدولى بمدينة الرياض بسعة إجمالية تبلغ 20 ألف طن تبريد، وذلك لتوفير خدمات تبريد حصرية لمحطات المطار 1 إلى 4.
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