شكرا لقرائتكم خبر عن غادة لبيب: دمج مشروعات الميكنة والتحول الرقمى لتكون تحت مظلة "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة غادة لبيب النائب الجديد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الملفات الموكلة إليها بأنها تتعلق بدمج الملف الذى كانت تعمل عليه بمنصبها السابق كنائب لوزير التخطيط والخاص بمشروعات الميكنة والتحول الرقمى لتكون تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت لبيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المشروعات التى تتم تحت مظلة وزارة الاتصالات أن من بينها المشروعات الخاصة بتبادل المعلومات بين الوزارات وميكنة وتطوير الشهر العقارى وإنفاذ القانون وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية باعتماد أقل على الأوراق.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشمل 11 حقيبة و11 نوابا للوزراء.

Advertisements

وأدت الدكتورة غادة لبيب والدكتور رأفت هندى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم نوابا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن 11 نوابا للوزراء.

ومن المرجح أن يجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب الجدد المهندسة غادة لبيب والمهندس رأفت هندى لاحقا وفقا للمصادر.