الاقتصاد

وزيرة التعاون الدولى تعقد أول اجتماع مع قيادات الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولى اجتماعا منذ قليل مع قيادات الوزارة، وذلك فور وصولها لمقر الوزارة بعد خلف اليمين اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كوزيرة جديدة للتعاون الدولى بعد فصلها عن وزارة الاستثمار.

 

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استقبل عدد من العاملين بالوزارة الدكتورة رانيا المشاط، مرحبين بها.

 

وكشف مصدر بالوزارة لـ"الخليج 365"، أن العاملين عادوا من وزارة الاستثمار لوزارة التعاون الدولى بعد فصل الوزارتين.

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