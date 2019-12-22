شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تعقد أول اجتماع مع قيادات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولى اجتماعا منذ قليل مع قيادات الوزارة، وذلك فور وصولها لمقر الوزارة بعد خلف اليمين اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كوزيرة جديدة للتعاون الدولى بعد فصلها عن وزارة الاستثمار.
استقبل عدد من العاملين بالوزارة الدكتورة رانيا المشاط، مرحبين بها.
وكشف مصدر بالوزارة لـ"الخليج 365"، أن العاملين عادوا من وزارة الاستثمار لوزارة التعاون الدولى بعد فصل الوزارتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التعاون الدولى تعقد أول اجتماع مع قيادات الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.