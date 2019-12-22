شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 24 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض 30.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-12– 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 24 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 27 -28 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف السيد فى تصريحات لليوم السابع، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة استقرت لتتراوح بين 27 – 28 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 30-32 جنيها للكيلو، واستقر سعر الكتكوت ليتراوح بين 4 -5 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30.5 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 34-35 جنيها.