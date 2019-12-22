شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: تنمية القطاع الصناعى وزيادة التصدير على رأس أولويات خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، مشيرةً الى ان خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الامر الذي يسهم فى اصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر.

وأشارت الوزيرة ، في أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية ، أن إعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة عمل الوزارة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً في هذا الإطار الى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وانشاء 13 مجمع صناعى بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.

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ولفتت جامع ، الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة والتصدير لايجاد حلول عاجلة تسهم في تحقيق انتعاشة لمعدلات الإنتاجية والصادرات، مشيرةً في هذا الإطار الى انه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للارتقاء بمراكز التدريب الفني والمهنى بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية