شكرا لقرائتكم خبر عن "انت فى دنيا غير الدنيا"..اعرف تفاصيل أنظمة "كنترول بلس" من "اورنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "اورنج" أسرع شبكة انترنت بمصر، تفاصيل أنظمة "كنترول بلس"، عبر موقعها الإلكترونى وهى أنظمة تتيح للمستخدم التحدث مع جميع أرقام "اورنج" مجانا، أو مضاعفة وحدات سوشيال "ميجابايتس"، بالإضافة الى استمرار خدمة واتساب على جهاز المستخدم حال نفاذ الباقة.

و أوضحت "اورنج" بشأن أنظمة "كنترول بلس"، مخاطبة عملائها قائلة: " كلم كل أرقام اورنچ ببلاش أو ضاعف وحداتك سوشيال "ميجابايتس" و كمان واتساب مكمل معاك حتى لو الباقة خلصت".

وذكرت الشركة ، أن الإشتراك أو التحويل لنظام "كنترول بلس" يمكن للعميل، الاتصال بـ400 أو من خلال تطبيق My Orange، كما يتضمن النظام "كنترول 25، كنترول بلس 30، كنترول بلس 45 كنترول بلس 70".

ويوفر نظام "كنترول 25" نحو 1.000 وحدة للعميل يتم استخدامهم دقائق وميجابايتس و رسائل مع استمرار خدمة واتساب، و يخصم 25 جنيه للاشتراك الشهرى تخصم من الرصيد.

ويوفر نظام "كنترول بلس 30 " نحو 1.200 وحدة، مع ميزة "بلس دقائق" تساعد العميل التحدث مع كل ارقام اورنج مجانا مع ميزة "بلس سوشيال" و التى تمكن العميل ايضا من مضاعفة وحدات سوشيال ميجابايتس مع استمرار الواتساب، و الاشتراك الشهرى 30 جنيه.

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و يتوفر باقة "كنترول بلس 45" نحو 1.850 وحدة مع ميزة "بلس دقائق" يتيح للعميل التحدث مع كل ارقام اورنج مجانا او مع ميزة "بلس سوشيال"يستطيع العميل مضاعفة وحدات سوشيال ميجابايتس مع استمرار خدمة واتساب مع العميل.

وتوفر باقة "كنترول بلس 70" نحو 3000 وحدة، مع ميزة "بلس دقائق" تتيح للعميل التحدث مع كل ارقام اورنج مجانا او مع ميزة "بلس سوشيال" من اورنج تمكن العميل من مضاعفة وحدات سوشيال ميجا بايتس مع استمرار خدمة واتساب مع العميل ، كما تتيح اورنج مع جميع انظمة "كنترول بلس" المختلفة ضعف الباقة لمدة ثلاثة أشهر عند شراء خط جديد على انظمة كنترول بلس.



