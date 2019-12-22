غادة لبيب تسلم مهامها بوزارة "التخطيط" قبل تسلم عملها بـ"الاتصالات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا بوزارة التخطيط لتسليم المهام الخاصة بها بالوزارة للمسؤول الجديد، حيث كانت تشغل منصب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى وفقا لما أكدته مصادر لليوم السابع.
ومن المرجح أن يجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنواب الجدد المهندسة غادة لبيب والمهندس رأفت هندى لاحقا وفقا للمصادر.
وأدت الدكتورة غادة لبيب والدكتور رأفت هندى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم نوابا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن 11 نوابا للوزراء.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشمل 11 حقيبة و 11 نوابا للوزراء.
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