شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي : القطاع الخاص شريك أساسى فى مرحلة التغيير والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي خلال رعايته حفل مرور 15 عام على تأسيس لجنة شباب الاعمال في غرفة الرياض : ولي العهد هو مهندس التغيير، ورؤية 2030 هي الأمل والمستقبل لكل القطاعات وبكل المجالات، والقطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص،

وأضاف القصبي ، أن التغيير والتصحيح مرحلة لابد منها، والقطاع الخاص شريك أساسي في هذه المرحلة بالآراء والمقترحات والحلول .