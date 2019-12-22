شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي : القطاع الخاص شريك أساسى فى مرحلة التغيير والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي خلال رعايته حفل مرور 15 عام على تأسيس لجنة شباب الاعمال في غرفة الرياض : ولي العهد هو مهندس التغيير، ورؤية 2030 هي الأمل والمستقبل لكل القطاعات وبكل المجالات، والقطاع الحكومي يتسابق في التطوير مع القطاع الخاص،
وأضاف القصبي ، أن التغيير والتصحيح مرحلة لابد منها، والقطاع الخاص شريك أساسي في هذه المرحلة بالآراء والمقترحات والحلول .
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