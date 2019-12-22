مشاريع معالجة مياه وطاقة شمسية في 3 مدن صناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تقنيات معالجة المياه والتكييف والطاقة الشمسية.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنفيذ المشروعات البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة، والتكييف ومعالجة المياه بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التبادل المعرفي بين «مدن» وباحثي المدينة في تنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة، والعمل على نشر النتائج البحثية لتتم الاستفادة منها من قبل أكبر فئة ممكنة.

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ويشمل التعاون المزمع تنفيذه في ثلاث مدن صناعية، تصميم وبناء محطة مياه بسعة 500 م3 يوميا لتحلية المياه الجوفية بالمدينة الصناعية بتبوك بهدف زيادة المياه المحلاة وتقليل استخدام المواد الكيميائية ذات التأثير السلبي على البيئة، كما يهدف تعاون «مدن» و»كاكست» إلى بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة سدير للصناعة والأعمال لتقليل استهلاك الطاقة بسعة 1000 م3 يوميا، وتتضمن الاتفاقية تطبيق نظام يسهم في رفع كفاءة الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية في المباني بواحة مدن بجدة.

وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم أن الاتفاقية تقضي بتعاون الطرفين في المجال البحثي والتقني، وتحقيق متطلبات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» بما يتسق مع مبادرات «مدن» في البرنامج، ومنها استكمال الخدمات الأساسية، وتعزيز الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجستية، وتأسيس تجمعات صناعية متخصصة بالمدن الصناعية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة توليد واستهلاك الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

بدوره أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور أنس بن فارس الفارس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعاون المدينة و»مدن» وحرصهما على تنفيذ متطلبات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» في تحسين كفاءة توليد واستهلاك الطاقة، والاستفادة من القدرات الموجودة لدى المدينة و»مدن» من خلال تكامل البنية التحتية والتجهيزات البحثية والتركيز على أهداف استراتيجية تهم الطرفين والمصلحة الوطنية.