البحري تورد المياه من محطات عائمة لخزانات التحلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة «البحري»، اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة SWCC، لتوريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية.

وأوضحت البحري في بيان أمس أن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 760 مليون ريال تتضمن إنشاء ثلاث محطات عائمة لتحلية المياه، وتوريد المياه المحلاة من المحطات إلى الخزانات بمقدار 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل محطة، وبسعة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية ستمتد لـ20 عاما ابتداء من تاريخ التشغيل التجاري، والذي من المتوقع أن يكون في الربع الرابع من عام 2020.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي «بناء على شراكتنا الطويلة الأمد، يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز مساهماتنا في دعم جهود المملكة الرامية إلى بناء القدرات المحلية عبر مختلف القطاعات وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأضاف «ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى دعم أهداف المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات الشركات ومختلف المجتمعات في المملكة».

وكانت شركة البحري قد وقعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية إطارية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بهدف تحديد أسعار إفرادية ثابتة لمدة خمس سنوات مقابل قيام الشركة بنقل قطع الغيار الخاصة بمحطات التحلية بالساحلين الشرقي والغربي.

وتلعب شركة البحري دورا مهما في نمو صناعة النقل العالمية وتطويرها، وذلك من خلال تقديم خدمات بحرية وبرية وجوية رائدة مبتكرة وذات قيمة مضافة، مستفيدة من أحدث التقنيات المتاحة. وتدير الشركة أسطولا يتكون من 89 ناقلة وسفينة، وتعد أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة VLCC في العالم، وأكبر مالك ومشغل لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط.

اتفاقية لتوريد المياه المحلاة