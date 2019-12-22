تدريب منتهٍ بالتوظيف في «نيوم» لـ6 آلاف من أبناء المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت شركة نيوم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شراكة من شأنها أن تخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك خلال السنوات القليلة القادمة، وتساهم في الوقت نفسه في دعم أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير العنصر البشري في المملكة.

وأوضحت «نيوم» في بيان أمس، أنه بموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف متدرب من أبناء المجتمع المحلي في تبوك ونيوم خلال السنوات الخمس القادمة ليحصلوا بعد تخرجهم على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة التي سيوفرها المشروع في قطاعاته الاقتصادية المتعددة.

وسيتطلب مشروع نيوم خلال السنوات المقبلة عددا كبيرا من الفرص المهنية في عدد من القطاعات، وستساهم الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمة لسد هذا الاحتياج.

وسيركز التدريب على المهارات التي تتطلبها القطاعات الأساسية في تخصصات الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات.

وستضمن نيوم حصول المتخرجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لنيوم. كما سيتم تدريب الطلاب من قبل مؤسسات تدريب عالمية ومحلية تقدم تدريبا نوعيا ذا مستوى عال متميز، وذلك بشراكة استراتيجية مع المؤسسة للتأكد من جودة مخرجات البرنامج وملاءمة المتخرجين للعمل في المشروع. وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

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وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية نيوم للمسؤولية الاجتماعية، والتي تركز خلال 2020 على تطوير مهارات وكفاءات المجتمع المحلي وخلق فرص العمل وتنمية وتأهيل أصحاب الحرف والمواهب وتعزيز روح المشاركة المجتمعية وعقد الشراكات مع المؤسسات غير الربحية، والتي تهدف إلى تحقيق أثر مجتمعي إيجابي عميق بدءا من منطقة تبوك. وسبق أن أطلق قسم المسؤولية الاجتماعية في 2019 عددا من المبادرات المعنية بالتدريب وتوفير فرص العمل وإرسال الطلاب الحاصلين على منح دراسية لمتابعة تعليمهم في الخارج.

تأكيد على الثقة

«إن شراكتنا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأكيد على ثقتنا في قدرة أبناء المجتمع المحلي في منطقتي نيوم وتبوك مشاركتنا في بناء أرض المستقبل في نيوم، والتي نسعى بكل جهد أن تكون وجهة عالمية لاستقطاب أفضل العقول لخلق مجتمع أعمال مزدهر. وسنواصل الاستثمار في برامج مختلفة لتمكين وتطوير كفاءات المجتمع المحلي والوطن بشكل عام».

المهندس نظمي النصر ـ الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

نمو الوطن

«تأتي الاتفاقية استشعارا للدور التكاملي بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة نيوم للمساهمة في نمو الوطن والاستثمار في الكوادر البشرية، وتأكيدا لدعم رؤية المملكة 2030، حيث يعد مشروع نيوم أحد أهم ركائز تحقيق الرؤية، كما يعد تدريب الكوادر الوطنية تأهيلا نوعيا قادرا على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة هو الهدف الرئيس للرؤية».

الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ـ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني