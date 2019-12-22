شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل النظر في طلب أعيان للإجارة بوقف حكم قضائي بشأن تسوية المديونية حتى 5 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن قيام دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية بحجز الإشكال المقدم منها لوقف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن طلب التسوية النهائية لمديونية الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الأحد، إن الدائرة قررت وقف تنفيذ الحكم الصادر من الاستئناف حتى جلسة 5 يناير المُقبل.

وأشارت أعيان، إلى عدم وجود تأثير مالي للتطور الحاصل على المركز المالي للمجموعة.

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وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى - منازعات الأسهم بالأجل - خلال ديسمبر الجاري، طلب الشركة بالتسوية النهائية لمديونيتها، وأشارت إلى أن الحكم برفض الطلب يترتب عليه إلغاء وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية من قبل الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعيان تحولت لتكبد خسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 164 ألف دينار، مقابل أرباح خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت 994 ألف دينار.

كذلك بلغت خسائر الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.86 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 1.22 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.