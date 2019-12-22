شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المزرعة" تتسلم 20 مليون ريال متبقية من بيع حصتها في شركة تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن استلام باقي الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة حازم فائز الأسود البالغ قيمته 20 مليون ريال عن بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة "شركة قابضة - لبنان"

وقالت أسواق المزرعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم استخدام هذا المبلغ في تمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة.

يُذكر أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2018، قد أقرت بالأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة حازم فائز الأسود والمتمثلة في بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة "قابضة"- لبنان) والتي تملكها الشركة بنسبة 99.95% بمبلغ 115.889 مليون ريال.

وأفادت الجمعية حينها، بأنه سيتم سداد مبلغ 55.889 مليون ريال عند إتمام عملية الشراء ويتم سداد باقي المبلغ على دفعتين متساويتين قيمة كل دفعة بمبلغ 30 مليون ريال بتاريخ الأول من أكتوبر 2019، وتاريخ الأول من أكتوبر 2020، علماً بأنه لاتوجد شروط خاصة في هذه الصفقة.

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وكانت القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حازم فائز الأسود قد أظهرا للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2019، تحقيق ربح من بيع كامل حصة الشركة في شركة قابضة التابعة بمبلغ 3.785 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.4 مليون ريال وتحسن هامش الربح للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لإعادة دراسة أصناف وأسعار العروض الدورية المقدمة للزبائن.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 3.9%.