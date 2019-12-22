شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المجموعة السعودية" توصي بتوزيع 75 هللة للنصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 337.5 مليون ريال عن النصف الثاني للعام 2019.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، أن الأرباح مستحقة التوزيع على عدد 450 مليون سهم بحصة للسهم تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم 31 ديسمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع في وقت لاحق.

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يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة بقيمة 337.5 مليون ريال عن النصف الأول للعام 2019، بحصة للسهم تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 160 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 319 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 83 مليون ريال، مقابل 177 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض اسعار المنتجات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 544 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 839 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 35.2%.