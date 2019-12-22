شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستقبل 5 ملايين سائح خلال أعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع ، وفق البيانات الصادرة عن المؤسسات السياحية وشركات الطيران في دبى، أن تستقطب الإمارة 5 ملايين سائح وزائر خلال احتفالات الكريسماس التى بات على الأبواب، يأتى هذا فى ظل المكانة المتقدمة التى تحظى بها دبى حيث تتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطابا للزوار القادمين من الخارج بفضل ثراء خياراتها السياحية والترفيهية واستضافتها لأشهر العلامات الفندقية العالمية وأكبر مراكز التسوق والترفيه إلى جانب الأسواق التقليدية والشعبية، وفق صحف الإمارات .

وتشتهر دبي بتوجّهها الرائد وسعيها الدائم نحو تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة، وهو من شأنه أن يجذب المزيد من الزوار، كما أنها تتمتع بالعديد من المزايا اللافتة، ومنها تجربة التسوق عالمية المستوى، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدينة تنتظر عامها الأهم 2020، حيث تستضيف "معرض إكسبو 2020 دبي" العالمي، وعلاوة على ذلك نجحت دبي خلال السنوات الماضية في إضافة المزيد من خيارات الجذب السياحي، ومن بينها عجلة "عين دبي"، ومتحف الشندغة، ومركز جميل للفنون، وغيرها الكثير.

وتمتلك دبي خيارات متنوعة على صعيد الفنادق التي تقدم لنزلائها كل سبل الراحة والرفاهية بما يتناسب مع مختلف الميزانيات، حيث يستمتع نزلاء هذه الفنادق بأجواء الهدوء والاسترخاء التي توفرها الفنادق والمنتجعات الواقعة على شاطئ البحر، فيما تقدم المنتجعات الصحراوية لزوارها من عشاق السفاري تجربة فريدة قد لا تتوافر في مكان آخر من العالم.

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وتتحول دبي سنويا خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة إلى محطة سياحية لملايين الزوار، لا سيما في ظل الفعاليات الكبرى التي تشهدها مختلف مناطق الإمارة والتي تتناسب مع الشرائح العمرية كافة، حيث تصنف دبي ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة للزيارة على مستوى العالم خلال عام 2020 ضمن القائمة السنوية لشركة لونلي بلانيت Lonely Planet، أحد أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم، وذلك بناء على آراء فريق من المحررين والخبراء المتخصصين في قطاع السياحة والسفر.

وتعد دبي مدينة عالمية بكل المقاييس بعمرانها الذي يجمع بين الحداثة والأصالة وبإطلالتها الساحرة على الصحراء العربية ومعالمها الفريدة، ما يجعلها غنية ومتنوعة بحيث تحتضن مشاريع سياحية تعد الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم، منها على سبيل المثال أضخم نافورة راقصة، وأعلى مبنى في العالم الذي يتمثل في برج خليفة المكون من 163 طابقا.