شكرا لقرائتكم خبر عن "جى اف اتش" تعين حمد آل خليفة رئيسا تنفيذيا للذراع العقارى للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن تعيين الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيسًا تنفيذيًا لشركة جى إف إتش العقارية، الذراع العقارى للمجموعة.

Advertisements

ويمتلك الشيخ حمد بن محمد آل خليفة خبرة تربو على 20 عامًا فى التخطيط العمرانى وتطوير المشاريع، وقبل انضمامه للمجموعة، شعل منصب مدير عام التخطيط العمرانى فى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمرانى، حيث أدار الفريق المعنى بوضع وإعداد المخطط العام المعدل لمملكة البحرين لعام 2016.

وبحسب بيان لبورصة دبى، فأن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، فى إطار مهام منصبه الجديد كرئيس تنفيذى لشركة جى إف إتش العقارية، سيكون مسؤولًا على استمرار المجمعة فى إنجاز مشاريع عالمية الطراز فى مملكة البحرين وأسواق إقليمية مختارة.