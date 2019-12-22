"جى اف اتش" تعين حمد آل خليفة رئيسا تنفيذيا للذراع العقارى للشركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن تعيين الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيسًا تنفيذيًا لشركة جى إف إتش العقارية، الذراع العقارى للمجموعة.
ويمتلك الشيخ حمد بن محمد آل خليفة خبرة تربو على 20 عامًا فى التخطيط العمرانى وتطوير المشاريع، وقبل انضمامه للمجموعة، شعل منصب مدير عام التخطيط العمرانى فى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمرانى، حيث أدار الفريق المعنى بوضع وإعداد المخطط العام المعدل لمملكة البحرين لعام 2016.
وبحسب بيان لبورصة دبى، فأن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، فى إطار مهام منصبه الجديد كرئيس تنفيذى لشركة جى إف إتش العقارية، سيكون مسؤولًا على استمرار المجمعة فى إنجاز مشاريع عالمية الطراز فى مملكة البحرين وأسواق إقليمية مختارة.
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