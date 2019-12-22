شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للتراجع بنسبة 0.2% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% خاسراً 5.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2763.02 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87.5 مليون سهم محققة ما قيمته 130 مليون درهم من خلال تنفيذ 2018 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 21 سهماً، واستقر سهمين.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.29%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات 0.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.30%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.86%.