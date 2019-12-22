شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يشارك فى ملتقى التوظيف لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك البنك التجارى الدولي، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، فى ملتقى التوظيف الحادى والعشرون لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تأتى مشاركة البنك فى الملتقى الذى عقد الأسبوع الماضى، استمرارا للنشاط المكثف لفريق الموارد البشرية بالبنك التجارى الدولى، والتزامه نحو طلاب الجامعات وحديثى التخرج من أجل إعدادهم لسوق العمل، وخلق كوادر مميزة من الشباب وجيل جديد قادر على دفع مسيرة التنمية فى البلاد.

ويسعى البنك التجارى الدولى من خلال مشاركته فى العديد من معارض التوظيف، لتأكيد دوره فى دعم المجتمع وتقديم أفكار حديثة ومتطورة لقطاعاته المختلفة، ومواكبة كل ما هو جديد، بجانب رغبته فى استقطاب العقول الشابة المنيرة لإيمان البنك الدائم بقيمة العنصر البشرى فى استمرار ونجاح أى مؤسسة.

وأكد البنك، أن مبادراته فى مجال التوظيف يتم دراستها جيدًا والتخطيط لها بكل دقة دعمًا للشباب وإثقالًا لمهاراتهم وخبراتهم مع ضمان تحقيق آثر فعّال ومستدام.

وأشار إلى أن هدفه هو استمرار دور البنك فى المشاركة المجتمعية وكذلك توسع نطاق تلك المبادرات وزيادة الدعم الذى يوليه البنك للشباب بالأخص وذلك عبر تنوع المبادرات التى يطلقها البنك سواء المتعلقة بالمسيرة المهنية أو بمجالات الرياضة والفنون وغيرها.

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وخلال الملتقى استعرض أحمد عيسى - الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية، دور البنوك والقطاع المصرفى فى دعم وخدمة الاقتصاد المصرى، وكذلك نشأة وتطور البنك التجارى الدولى منذ بدايته حتى الوقت الحالى ونجاحه فى خلق الثقة بينه وبين عملائه سواء من الأفراد أو الشركات.

وقال عيسى أن صناعة البنوك من أقدم الصناعات فى العالم ومر عليها تغيرات كبيرة، مضيفا أن القيمة الحقيقية لدور البنوك تتمثل فى توظيف المدخرات التى تحرص عليها، وبحث كيفية توظيفها التوظيف الأمثل بما يحقق الفائدة الاقتصادية لجميع الأطراف وانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الدور الأساسى للبنوك فى الاقتصاد هو إدارة المخاطر وتقبلها من المتعاملين الاقتصاديين، وتسهيل المدفوعات فى الاقتصاد من خلال، الاعتمادات المستندية، وإصدار الشيكات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الوساطة فى توظيف مدخرات المجتمع.

وأوضح أن البنوك تلعب دورا هاما فى عجز الموازنة الذى بلغ نصف تريليون جنيه تقريبا، حيث أن الحكومة تنفق الكثير على مشروعات الصحة والنقل والتعليم وهو ما يقل عن إيرادات الدولة.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أسرع القطاعات التى شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن تمويلات البنك التجارى الدولى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 40 مليار جنيه موزعه ما بين 37 مليار جنيها للتجزئة المصرفية و3 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.