شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير البترول الجديد: انتظر عودة الوزير من اجتماعات أوابك لتحديد مهام العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس علاء الدين خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، عقب أداء اليمين الدستورية بقصر الاتحادية اليوم، إنه ينتظر عودة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الاجتماع الـ 103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذى يعقد أعماله بالكويت، وذلك لتحديد المهام والاختصاصات التى سوف يعمل على إنجازها خلال المرحلة القادمة .

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، كما تم تعيين 11 نائبا من ضمنهم المهندس علاء الدين خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية

ونشر ”الخليج 365”، السيرة الذاتية لنائب وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، المهندس علاء الدين خشب والذى كان يشغل منصب نائب رئيس شركة "أنبي" للشئون الهندسية والمشرف على الشئون الإدارية والعضو المنتدب قبل خروجه للمعاش منذ حوالى شهرين وكان رئيسا لنادي انبي الرياضي في فترات سابقة.

يذكر أن مجلس لنواب وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على تعيين 11 نائبا للوزراء، وهم كالآتي:

1- غادة مصطفى لبيب نائبا لوزير الاتصالات

2- منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائبا لوزير الطيران المدنى

3- محمد أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات

4- رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين

5- أحمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير

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6-علاء الدين خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية

7- مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية

8- سيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون

9- رأفت عبد العزيز فهمى هندى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية

10- غادة سليمان نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة

11- طارق محمد توفيق أمين نائبا للصحة

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.