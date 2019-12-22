شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية ببداية تعاملات الأسبوع وسط انخفاض التداول والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول على الأسهم 77 مليون ورقة مالية بقيمة 383.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.44%، والعرب على 4.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.87%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 370 ألف جنيه، 9.9 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 53.1 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16313 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1395 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.
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