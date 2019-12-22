شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يقفز ارتفاعاً – تحليل – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كوكاكولا (KO) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة الفرعي 54.80، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.20% بما يعادل 0.65 نقطة ليستقر عند سعر 54.97 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستقر أعلى مستوى 54.97، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.88.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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