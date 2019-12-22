سيتي جروب محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 22-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيتي جروب (C) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 0.31 نقطة ليستقر عند سعر 78.51 دولار، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 76.26، ليستهدف مستوى المقاومة 80.68.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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