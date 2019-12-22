الاقتصاد

كاتربللر يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 22-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.76% بما يعادل 2.55 نقطة ليستقر عند سعر 147.57 دولار، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 148.08، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 148.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 153.10.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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