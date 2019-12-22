شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 22-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 127.39، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق هذا المستوى، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.45% بما يعادل -0.58 نقطة ليستقر عند سعر 127.49 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 127.39، ليفتح الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 154.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه