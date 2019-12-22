ثري إم يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 22-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم من تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.87% بما يعادل 3.22 نقطة ليستقر عند سعر 175.37 دولار، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 176.96، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 219.71 إلى 150.57)
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 176.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 185.09 الذي يمثل نسبة 50% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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