شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حركة الأسهم وحجم التداولات والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 9.34 نقطة، عند مستوى 8300.73 نقطة, بتداولات بلغت 4 مليارات ريال, فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 181.31 نقطة، عند مستوى 6623.74 نقطة, بتداولات بلغت 9 ملايين ريال.

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