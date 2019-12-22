شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 22-12-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 22-12-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.97جنيه للشراء. 16.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.98 جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك قناة السويس سعر الدولار فى بنك قناة السويس 15.98جنيه للشراء. 16.08 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى 15.99 جنيه للشراء. 16.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.7 للشراء، 17.9 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم سعر الجنيه الاسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.75 جنيه للشراء، و21.04 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 52.43 جنيه للشراء، و 53.01 جنيه للبيع.

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