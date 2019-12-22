تفاصيل مشاركة وزير البترول فى الاجتماع الـ103 لمجلس وزراء "أوابك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر فى الاجتماع الـ 103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذى عقد أعماله اليوم بالكويت برئاسة الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط البحرينى وبمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالمنظمة والأمين العام للمنظمة عباس على نقى.

وخلال الجلسة قام الملا بتوجيه الشكر للشيخ محمد بن خليفة رئيس الدورة الحالية للمنظمة والدكتور خالد الفاضل وزير الطاقة الكويتى على حسن الضيافة والأمين العام للمنظمة على الترتيبات الممتازة للاجتماع.

وأشار الوزير، إلى الاستقبال الحافل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء صباح خالد الحمد المبارك وزراء البترول العرب صباح اليوم، مؤكدا دعم مصر الكامل للمنظمة والشركات المنبثقة عنها من اجل تحقيق اهداف المنظمة الذى يأتى تعزيز ودعم التعاون العربى فى مجال الصناعات البترولية كأولوية أولى لها.

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وناقش الوزراء المشاركون خلال اجتماعهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتى شملت تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة (أوابك) للبحث العلمى لعام 2018 ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2020 وتعيين مدقق حسابات المنظمة لنفس العام، كما تناول الاجتماع سبل تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقدم العمل فى معهد البترول العربى للتدريب بهدف المساهمة فى اعداد وتأهيل كوادر عربية متقدمة فى مختلف مجالات الصناعة البترولية واجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير الصناعة، كما تم استعراض تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والدراسات التى أنجزتها والأوضاع البترولية العالمية ومتابعة شئون البيئة وتغير المناخ وسير العمل فى بنك المعلومات والفعاليات التى شاركت فيها المنظمة بالإضافة إلى الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسئولى الشركات المنبثقة عن الأوابك.

وقرر المجلس تعيين على سبت بن سبت، أمينًا عامًا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول مارس 2020، وستتولى دولة الجزائر رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذى للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من أول يناير 2020، كما بعث رئيس المجلس ببرقية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب أمير دولة الكويت فى كلمته نيابة عن الوزراء، عن أسمى آيات التقدير والامتنان وجزيل الشكر والتقدير على ما أحيطوا به من حسن استقبال وكرم الوفادة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة فى دولة الكويت بتاريخ 13 ديسمبر 2020.