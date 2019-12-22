شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك أصدرت 4 ملايين بطاقة ميزة.. ولائحة لقانون الدفع غير نقدى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادات البنوك المشاركة فى مؤتمر الأهرام الاقتصادى التى انعقدت تحت عنوان " التحول إلى الاقتصاد الرقمى وآفاق النمو" على أهمية وضع خارطة طريق للتحول الرقمى فى مصر، حيث إنه يمكن من خلال التحول الرقمى تقليص حجم الجهاز الإدراى للدولة، مشددين على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبى، خصوصا أن المناخ الاستثمارى للدولة ومدى التطور التكنولوجى أصبح ضرورة ملحة عنها لجذب الاستثمار.

وقال ايهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم المدفوعات بالبنك المركزى، أن البنوك أصدرت 4 مليون بطاقة ميزة حتى الآن.

أضاف، أن البنك المركزي أصدر القانون رقم 18 لسنة 2019 وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية له خلال الشهر المقبل، مشيرًا أن أساس التحول الرقمى هو زيادة معدلات الشمول المالى والبالغة 33% إلى نحو 100% الفترة المقبلة.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنوك أصبحت لديها شغف كبير للتحول الرقمى لمواكبة الثورة التكنولوجية.

أضاف، أن البنك الأهلى يستهدف افتتاح 6 فروع إلكترونية، بالإضافة إلى افتتاح بنك تكنولوجى بالكامل سواء بشكل منفصل أو داخلى، لافتًا إلى أن البنوك تواجه منافسة مع شركات الاتصالات فى تقديم الخدمات الرقمية وعلى رأسها جوجل وفيس بوك»، مشيرًا إلى أن البنوك ستقوم بالتوسع فى خدمات المحمول والإنترنت والبلوك تشين.

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وقال حسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر، خلال كلمته بالمؤتمر أن هناك نموا بنحو 10% شهريا، فى خدمات الموبايل بانكينج، بجانب تطوير خدمات القنوات، وإتاحة التوسع فيها مؤخرا، وبلغ حجم ماكينات الصراف الآلى ببنك مصر، نحو 2800 ماكينة.

لفت إلى انطلاق خدمات الإنترنت والموبايل بانكينج بقوة فى بنك مصر، موضحا أن اهم ما يميز الشمول المالى، هو اتاحة الخدمات، وكان العميل يجد صعوبة فى امكانية الإيداع المصرفى، وحاليا نجح بنك مصر فى اتاحة الخدمات المصرفية، من خلال خدمة الموبايل بانكنج التى تسمح للعملاء إيداع اموالهم فى اى وقت ومن أى مكان.

كما أكد عبد الوهاب، أن هناك تحسنا ملحوظا للبنك المركزى فى الأداء الرقابى والتنفيذى والتشريعى.

ودلل على ذلك بقيادة البنك المركزى أكثر من مبادرة كبرى لنشر الشمول المالى بالبلاد.

وتابع، أن هناك نحو 30 فرع لكل 100 ألف بالغ بدول العالم، ونسعى للوصول لهذا المعدل.

وفى سياق مواز قال حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن التحول الرقمى يساهم فى تقليل التكلفة والجهد على المواطنين، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة قام خلال الفترة الماضية بإعادة تطوير محفظة الموبايل بانكينج لتكون مناسبة للمنافسة فى القطاع المصرفي، مضيفًا أن البنك قام بإطلاق خدمة الإنترنت البنكى للأفراد، بما يدعم خطط الشمول المالي.