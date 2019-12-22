شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: رفع نسبة القروض الاستهلاكية إلى مجموع الدخل الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك المركزى المصرى، زيادة نسبة القروض الممنوحة من إجمالى الدخل الشهر لأفراد من 35%، لتصل إلى 40 % فى حالة منح قروض عقارية للإسكان. وقرر البنك المركزى رفع نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات ليصبح حدها الأقصى 50 % من 35 %من مجموع الدخل الشهري، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى عند نسبة 40 %من مجموع الدخل الشهرى.



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