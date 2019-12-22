شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوت ديفوار: دول غرب أفريقيا ستغير عملتها والان نبدء بالتفاصيل
ويشار إلى أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة، سوف تسحب مشاركتها في لجان العملة المشتركة لغرب أفريقيا.
وأضاف واتارا في مؤتمر صحفي في أبيدجان، وبجانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاصلاحات الواسعة تتعلق بدول الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب أفريقيا /أويموا.
ويشار إلى أن الدول التي تستخدم عملة الفرنك الموحدة هى كوت ديفوار وبنين وبوركينافاسو وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو. وترتبط قيمة عملة الفرنك باليورو، ولا توجد خطط لتغيير ذلك.
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