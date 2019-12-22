شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتأهيل 6 آلاف شاب للعمل بمشروع «نيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت نيوم بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، برنامجاً منتهياً بالتوظيف لتدريب وتأهيل 6 آلاف من أبناء منطقة نيوم وتبوك خلال السنوات الخمس القادمة، لتشغيل قطاعات اقتصادية متنوعة في المشروع.

ويأتي توقيع المذكّرة ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030 والتي من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية.