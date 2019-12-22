شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لتأهيل 6 آلاف شاب للعمل بمشروع «نيوم» والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي توقيع المذكّرة ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030 والتي من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية.
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