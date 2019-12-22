شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصرية فى 5 معارض دولية للترويج للرياضات المائية خلال يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن مشاركتها فى 5 معارض دولية خلال شهرى يناير وفبراير للترويج للأنشطة المائية المميزة التى تتواجد فى مصر بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، سواء الغوص أو السنوركلينج أو ركوب الأمواج وغيرها من الأنشطة المائية.

ولفتت الغرفة إلى أن المعارض هى Salon de la Plongeé – ParisK، والذى سيعقد فى العاصمة الفرنسية باريس فى الفترة بين 10 – 13 يناير المقبل، ومعرض BOOT Dusseldorf، والذى سيعقد فى دو سلدورف- ألمانيا فى الفترة من 26 -18 يناير.

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كذلك تشارك الغرفة فى معرض Duikvaker Utrecht الذى سيعقد فى أوتريخت – هولندا، فى الفترة من 1-2 فبراير، ثم معرض Go diving Coventry، والذى سيعقد فى كوفنتري –إنجلترا فى الفترة 21 -23 فبراير، ومعرض EUDI show bologna الذى سيعقد فى بولونيا- إيطاليا، فى الفترة من 28 فبراير حتى 1 مارس.

وتتميز مصر بشواطئ مميزة على البحر الأحمر والذى يعد من أهم المقاصد الشاطئية العالمية، حيث يحتوى فى أعماقه على كنوز بحرية نادرة من أسماك وشعاب مرجانية، ويوجد مناطق مميزة لممارسة الغوص والسنوركلينج فى الغردقة ومرسى علم ودهب.