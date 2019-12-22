شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات يشرح معوقات جذب الاستثمار الأجنبى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات، إن المناخ الاستثمارى به قوانين متناقضة مع بعضها، وهو ما دفع رئيس الجمهورية ليتساءل لماذا لا يأتى الاستثمار الأجنبى لمصر، وهنا نجد أن المناخ الاستثمارى يحتاج فورات كبيرة، لأن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر ضعيفة جدًا.

وأضاف سليمان، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى، أن تهيئة بيئة جيدة، سيبدأ من البيروقراطية فى الهيئات المختلفة، فمثلا لدى هيئة التنمية الصناعية نجد صعوبة فى تجديد رخصة مصنع قائم منذ أكثر من 20 عاما.

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ولفت إلى أن الاقتصاد يحتاج تيسيرات عملية الاستيراد والتصدير، فتسهيل حركة التجارة يبدأ من السماح بالاستيراد فى سوق تنافسية، ونجد أن القرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع يعيق حركة التجارة.

وعلى جانب آخر، أن مبادرة البنك المركزى بتوفير 100 مليار جنيه، جيدة جدًا ونحتاج آليات لتنفيذ هذه المبادرة، ويجب أن يكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع هذه القروض، خاصة ما يتعلق بالقروض الخاصة بالمصانع المتعثرة.

وأكد أن أكثر قطاع يستوعب فرص عمل ويمكن من خلاله زيادة التصدير هو القطاع الصناعى، لذلك لابد من حل كافة مشكلات القطاع، وذلك حتى لا نظل فى هذه الدائرة، لافتا إلى أهمية إلغاء العقوبات المدينة على المصانع.