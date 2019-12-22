شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لنائب وزير الاتصالات الجديد رأفت هندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالاغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وضم التعديل الوزارى الجديد تعيين المهندس رأفت عبد العزيز هندى نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

Advertisements

وينشر ”الخليج 365”، السيرة الذاتية لنائب وزير الاتصالات الجديد، والذى كان يشغل منصب رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشغل أيضًا منصب رئيس قطاع الأمانة العامة، وذلك منذ منتصف يوليو 2018.

ويتمتع هندى بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا فى مجال تقديم نماذج متنوعة من الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشاريع الاتصالات والبنية الأساسية، والتى يجرى تنفيذها بنجاح على المستويين الوطنى والدولى، وأنشأ هندى قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، وقد نجح القطاع فى إنجاز أكثر من 100 مشروع، من بينهم مشروع البنية الأساسية للقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، وأول نظام للفيزا الإلكترونية بمصر.

وخلال تنفيذ هذه المجموعة الواسعة من المشاريع، نجح "هندى" فى بناء علاقات قوية مع هيئات حكومية مختلفة ساعدت فى تحقيق النواتج المستهدفة للمشاريع، كما عُرف هندى بقدرته على بناء فرق تحقق أفضل أداء لديها، مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.