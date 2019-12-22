شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات: تأشيرات المعتمرين تخطت الـ100 ألف منذ بداية الموسم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن عدد تأشيرات العمرة التى تم إصدارها للمعتمرين المصريين من خلال بوابة العمرة منذ بداية الموسم وحتى الآن تخطت الـ 100 تأشيرة، لافتا إلى أن هذا يؤشر على إقبالا كبيرا من المواطنين على العمرة.

وأشار السيسى فى تصريحات لليوم السابع، أن الموسم يسير حتى الأن بشكل جيد سواء من خلال الاقبال أو سهولة الاجراءات، لافتا إلى أن هناك زيادة فى الاقبال رغم أن الموسم بدأ منذ شهر واحد فقط، مفسرا ذلك بأنه نتيجة التوقف لفترة طويلة فى رحلات العمرة، متوقعا أن تسير خطة عمل موسم العمرة مثل العام السابق وأن تكون الأعداد مماثلة أيضا.

وبالنسبة للشركات التى لم تتمكن من الإنضمام لبوابة العمرة بسبب عدم انضمامهم للإياتا، لفت نائب رئيس الغرفة إلى أنه كان هناك ضوابط معلنه وواضحة وتنص على ضرورة تطبيق الشروط الموجودة فى السعودية وأهمها شرط الإياتا، مشددا على أن هذا الشرط معمول به فى المملكة ولم يٌلغى، قائلا "الغرفة راجعت وزارة الحج السعودية وأكدت أنه لازال موجود، وهدفة الحفاظ على الشركات وحمايتها".

وناشدت الغرفة المواطنين الراغبين في أداء العمرة اللجوء الي شركات السياحة لتنفيذ الرحلة والسفر من خلالها، وتؤكد الغرفة أن قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء بوابة العمرة المصرية بإعتبارها المنصة الإلكترونية الوحيدة لرحلات العمرة، أكد علي أن تنظيم العمرة قاصر علي شركات السياحة، كما تضمن ضرورة إستخراج باركود لكل معتمر عن طريق شركة السياحة كشرط أساسي للسفر.