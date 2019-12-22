شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13889 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 16318 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 5191 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليصل مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1397 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.
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