شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13889 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 16318 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 5191 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليصل مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1397 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.