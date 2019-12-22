شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 22-12-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 660 جنيها للجرام، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.





أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 565.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 754.25 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب 5280 جنيها

أوقية الذهب 1477 دولارا

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.