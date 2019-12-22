شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شركات ناشئة تشارك فى الجناح المصرى بمعرض الإلكترونيات بـ"لاس فيجاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 CES ، والذي يعقد بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 7-10 يناير 2020 .

تأتي المشاركة المصرية بجناح رسمي ترعاه الهيئة تحت شعار Time For Egypt وبالشراكة الاستراتيجية مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ، حيث يضم الجناح 9 شركات ناشئة من أعضاء الشعبة تستعرض منتجات وحلول رقمية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الناشئة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين" والاقتصاد التشاركي والمدن الذكية ، وغيرها من التطبيقات التي تخدم قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والبورصة والخدمات المالية الرقمية والأدوات الرياضية الذكية.

تتضمن قائمة الشركات الناشئة التي وقع عليها الاختيار شركة فرنويش للبرمجيات ، الرفيق لتكنولوجيا المعلومات، مينتريكس ، باس اب انتربرايس ، اكس اي او تي ، فيرابيوتك لتكنولوجيا المعلومات ، هيتشي هايكر ، فلتكت، سيجمافيت

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ،والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على دعم رواد الأعمال ورعاية الشركات الناشئة الواعدة وضخ استثمارات ضخمة في هذا الإطار لإيمانها بالإمكانات البشرية المبدعة وثروة العقول المصرية.

أضاف أن شعبة الاقتصاد الرقمي تحرص سنويا على المشاركة في هذا المعرض منذ عام 2013 ، والذي يعد من أكبر المعارض العالمية التي تشارك فيها الشركات الكبرى والناشئة ، مؤكدا أن دعم الشعبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال الشراكة الاستراتيجية مع "ايتيدا" بهدف دعم نمو الشركات الناشئة صاحبة القيمة المضافة والوصول بها إلى العالمية من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية في اتجاه زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية.

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وتابع قائلًا:"إن هذا العام يشهد مشاركة 9 شركات وتطمح الشعبة في مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل اهتمام الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي برواد الأعمال ودعم منظومة الإبداع والابتكار في مصر خاصة وأن استراتيجية الشعبة ترتكز على دعم الشركات صاحبة القيمة المضافة، كما يعد المعرض فرصة كبيرة للشركات الأعضاء للوقوف على أهم المستجدات فى عالم التكنولوجيا ونماذج الأعمال المصاحبة، وعقد لقاءات مع الشركات العارضة لتكوين شراكات، ومقابلة متخذى القرار لدارسة إمكانية التعاون فى المشروعات المنفذة من خلال مؤسساتهم، والعمل على زيادة الفرص التصديرية لخدمات ومنتجات الأعضاء التكنولوجية إلى السوق العالمي" .

وأوضح رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي انه يصاحب الشركات المشاركة في المعرض كل من المهندس هشام عفيفي سكرتير الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ، وليد حكم عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ، حيث جاء اختيار هذه الشركات بعد مراجعة أكثر من 100 طلب من الشركات المحلية الناشئة للمشاركة في هذا الحدث الهام، حيث تم عقد مقابلات معهم من خلال لجنة ضمت ممثلين عن "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" وعدد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في مجال ريادة الأعمال.

ويعد معرض CES من أكبر التجمعات العالمية لمطوري أبرز وأحدث التقنيات ومنتجي الأجهزة الإلكترونية، والمنصة العالمية الأشهر للمبدعين ولمبتكري التكنولوجيات المتطورة، وذلك على مدار أكثر من 50 عامًا ويشارك في المعرض الذي تنظمه جمعية تكنولوجيا المستهلك Consumer Technology Association (CTA)، أكثر من 4500 شركة، بما في ذلك المصنعين والمطورين وموردي أجهزة تكنولوجيا المستهلك والمحتوى وأنظمة البرمجيات؛ ويحضره أكثر من 180 ألف شخص من 155 دولة من مختلف أرجاء العالم.