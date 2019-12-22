ارتفاع عجز الموازنة في مصر إلى 2.1% في الربع/1

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.
وأضاف التقرير الشهري لنوفمبر تشرين الثاني أن الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 بالمئة.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو تموز، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل في 2018-2019.
كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019.
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