إطلاق حاضنة الأعمال «بدايات» في المدينة المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة (بدايات)، وذلك بالتعاون مع المدينة المستدامة في دبي، أول مجمع مستدام قيد التشغيل الكامل في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي هذا التدشين بمثابة نقطة انطلاق مهمة لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة من خلال ما توفره الحاضنة من خدمات وأفكار لتلك الشركات، وتزويدها بالحلول الجديدة، بما يساعدها على الازدهار في سوق الإمارات والمنطقة.

وتواصل المؤسسة استراتيجيتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة ضمن «نشاط مراكز حاضنات»، وبالتالي الإسهام في دعم مسيرتهم التنموية، وتحقيق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتضاف هذه الحاضنة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة البالغ عددها 6، حيث توفر هذه الحاضنات، حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال ضمن بيئة مثالية، تسهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة مشاريعهم الابتكارية، والتنافس في سوق العمل المحلي، ووصولاً إلى العالمية. وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نحن سعداء بتدشين حاضنة بدايات التي تمثل استمرارية لمسيرة العطاء في تعزيز وتحفيز ريادة ودعم أصحاب المواهب والابتكارات، حيث ستكمل هذه الحاضنة سلسلة الإنجازات التي ساهمت الحاضنات الأخرى في تحقيقها، والتي أثمرت خلال الفترة الماضية في دعم ما يزيد على 50 من المشاريع المحتضنة، إلى جانب تنظيم 100 من الفعاليات التي توزعت ما بين الورش التدريبية والبرامج المتخصصة في مجال الاستشارات والتأهيل وتطوير الذات».