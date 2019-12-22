حمد بن محمد آل خليفة رئيساً تنفيذياً لـ «جي إف إتش» العقارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة جي إف إتش العقارية - الذراع العقارية لمجموعة جي إف إتش المالية - أمس عن تعيين حمد بن محمد آل خليفة رئيساً تنفيذياً لها.

وينضم حمد إلى المجموعة بخبرة تربو على 20 عاماً في التخطيط العمراني وتطوير المشاريع. في إطار مهام منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لشركة جي إف إتش العقارية، وسيكون مسؤولاً عن الإشراف على استمرار المجموعة في إنجاز مشاريع عالمية الطراز في مملكة البحرين وأسواق إقليمية مختارة.

قبل انضمامه لمجموعة جي إف إتش المالية، شغل حمد منصب مدير عام التخطيط العمراني في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث أدار الفريق المعني بوضع وإعداد المخطط العام المعدل لمملكة البحرين 2016.

كما سبق لحمد العمل كمدير الاستثمار العقاري في شركة ممتلكات البحرين القابضة، حيث كان يشرف على تصميم وتطوير وإطلاق مشاريع تجارية كبرى، إضافة إلى تمثيل مصالح الصندوق السيادي لعدد من المحافظ العقارية. كما تولى الشيخ حمد مناصب استراتيجية أخرى في مجال التطوير العقاري شملت تبوّؤه منصب مدير المشاريع في مجلس التنمية الاقتصادية.