«تبريد» ترفع حصتها في «تبريد السعودية» إلى 28%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة تبريد عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 8% في شركة تبريد السعودية، الذراع الاستثمارية لها في المملكة بشراكة كل من فيجن إنفست (أكوا القابضة سابقًا)، وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني وشركاء آخرين، لترفع بذلك نسبة ملكيتها إلى 28%.

تعليقًا على هذا الاستحواذ، قال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تأتي عملية الاستحواذ هذه تأكيدًا على التزامنا بدعم وتلبية احتياجات البنية التحتية القائمة والمستقبلية للمشاريع العمرانية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها مطورًا عالميًا رائدًا في قطاع تبريد المناطق، الذي أصبح جزءًا حيويًا من مشاريع تطوير البنية التحتية العمرانية التي تشهدها السعودية، ويسرنا في هذا المقام أن نكون قادرين على دعم وتحقيق رؤية السعودية 2030».

واختتم القبيسي بقوله: «توفّر شركة تبريد السعودية حاليًا 187000 طن تبريد للعديد من المشاريع بما فيها مشروع تطوير جبل عمر في مدينة مكّة المكّرمة، ومشروع شركة أرامكو في الظهران ومركز الملك عبد الله المالي. وفي ظلّ النمو الاقتصادي المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يُعتبر استحواذ شركة تبريد على حصة إضافية في شركة تبريد السعودية بتكلفة 129 مليون ريال خطوةً لتعزيز قدرتها على الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في المملكة».