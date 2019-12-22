شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهور لانطلاق «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

يستمر التحضير وتتواصل الجهود؛ استعداداً لاستقبال أكثر من 25 مليون زائر، بعد 10 شهور من الآن في أكبر حدث عالمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، الذي سيفتح أبوابه في 20 أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول من العام القادم 2020، ويستمر على مدار 6 أشهر، بمشاركة 192 دولة، إلى جانب مئات الشركات المحلية والعالمية، وللمرة الأولى في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتدة منذ 168 عاماً، سيكون لكل دولة جناحها الخاص بها.

ومنذ بداية التحضير لرحلة «إكسبو 2020 دبي»، تم إنجاز أكثر من 150 مليون ساعة عمل في موقع الحدث العالمي، بمشاركة ووجود أكثر من 40 ألف عامل في الموقع، وقد اكتملت الأعمال الإنشائية للموضوعات الثلاث؛ والمتمثلة في: الفرص والتنقل والاستدامة، وتضطلع الشركات العاملة في دولة الإمارات بدور رئيسي في أعمال البناء؛ ومنها: الفطيم كاريليون؛ وخانصاحب؛ وبيسيكس؛ وأرابتك؛ وتريستار الهندسية؛ والنابودة للإنشاءات.

وسيكون لكل بلد مشارك في «إكسبو 2020 دبي» جناحه الخاص للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 168 عاماً، وقد أعلنت نحو 45 دولة حتى الآن بالفعل عن تصاميم أجنحتها، والمواضيع التي ستتطرق إليها، وتجربة الزوار التي ستقدمها، ويتواصل الإعلان عن تصاميم الأجنحة، التي تحقق جميعها عناصر الابتكار والتثقيف والمرح، ومن أبرز هذه الأجنحة حتى الآن جناح المملكة العربية السعودية الذي يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض، وترتفع إلى السماء، ويرمز لمستقبل المملكة المشرق، وسيسلط الجناح الضوء على تراث المملكة الغني، وانفتاحها على قطاعي الأعمال والسياحة، وجناح المملكة المتحدة المستوحى من مشروع للعالم الراحل ستيفن هوكينغ، وسيعرض الجناح على واجهته الخارجية قصيدة شعرية تتغير باستمرار من صنع الذكاء الصناعي وإسهامات الزوار، وجناح البرازيل الذي يتضمن نموذجاً يحاكي حوض الأمازون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيستحضر الجناح مشهد المناطق المطلة على النهر، ونسيمها وروحها، وسيكون على شكل مكعب مُضيء في الليل يطفو على سطح الماء، وغيرها من الأجنحة المتنوعة.

100 % إنجاز البنية التحتية

وقد تم إنجاز 100% من البنية التحتية في الموقع، كما تم تركيب قبة ساحة الوصل في شهر أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول الماضي، وتتواصل أعمال الإنشاءات في فندق يضم 300 غرفة مطلة على الساحة على أن يتم الإعلان قريباً عن الشركة المشغلة له، ويقع بقربه جناح خاص تحت تصرف حكومة الإمارات؛ لاستقبال المسؤولين وكبار الشخصيات، على أن يتحول هذا الجناح إلى فندق بعد انتهاء فعاليات الحدث، وفيما يتعلق بأعمال الإنشاء في أجنحة التنقل والفرص والاستدامة ستكتمل مع نهاية العام الجاري، بما في ذلك أعمال الإكساءات الخارجية.

وسيبدأ التشغيل التجريبي للموقع بحلول الربع الثاني في 2020، وتوجد خطة ذات معايير متكاملة سيتم تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية، فيما ستقوم الدول المشاركة بإنجاز بناء أجنحتها في الموقع بحلول يونيو/‏‏‏حزيران 2020، وتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لموقع إكسبو إلى 300 ألف شخص، يمكن استيعابهم في وقت واحد، كما أن مناطق الموضوعات ال3 التي تم إنجازها تضم 86 مبنى متعددة الاستخدامات سيتم تخصيص جزء منها كأجنحة لعدة دول فيما ستخصص بعض الأبنية كمنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة، وفيما يتعلق بافتتاح مركز التسوق «إكسبو مول» سيتم مع انطلاق فعاليات الحدث، ويتم تطويره من قبل «مركز دبي التجاري العالمي» وشركة «إعمار»، ومع اكتمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في الموقع، ستشهد الفترة المقبلة تراجعاً تدريجياً في عدد العمال بالموقع بعد انتهاء مرحلة ذروة الإنشاءات.

وحتى اليوم، أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن 11 شريكاً من فئة الشريك الرسمي الأول، و7 شركاء من فئة الشريك الرسمي، و6 من مزودي الخدمات، إلى جانب داعم رسمي واحد، وتؤدي هذه الشراكات دوراً محورياً في التنظيم الناجح ل»إكسبو 2020 دبي» ودعم إرثه، وتضم قائمة الشركاء من فئة الشريك الرسمي الأول: أكسنتشر (شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة)؛ وسيسكو (شريك الشبكات الرقمية)؛ وموانئ دبي العالمية (شريك التجارة الدولية)؛ وطيران الإمارات (شريك الطيران الرسمي)؛ وبنك الإمارات دبي الوطني (شريك الخدمات المصرفية)؛ واتصالات (شريك خدمات الاتصالات)؛ وماستركارد (شريك تقنية المدفوعات)؛ ونيسان (شريك قطاع السيارات)؛ وبيبسيكو (شريك المشروبات والوجبات الخفيفة)؛ وإس. إيه. بي (شريك الحلول البرمجية المبتكَرة)؛ وسيمنس (شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية).

فيما تضم قائمة الشركاء الرسميين: كريستي (شريك أجهزة وشاشات العرض)؛ وهيئة كهرباء ومياه دبي (شريك الطاقة المستدامة)؛ ودلسكو (شريك إدارة النفايات)؛ ومجموعة إعمار للضيافة (شريك خدمات الضيافة والفندقة)؛ وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) (شريك الطاقة المتكاملة) ويو.بي.إس (شريك الخدمات اللوجستية)، وغرفة تجارة وصناعة دبي.

وتضم فئة مزودي الخدمات الرسميين: دارك ماتر (مزود خدمات الأمن الإلكتروني)، وجيكوبسمايس (مزود خدمات إدارة برامج التسليم)، وأورينت للتأمين (مزود خدمات التأمين)، سواتش (المزود الرسمي لخدمات التوقيت)، ودومينوز (مزود البيتزا الرسمي)، والداعمون الرسميون: هيئة الثقافة والفنون في دبي (داعم رسمي للشؤون الثقافية).

وأطلق «إكسبو 2020 دبي» برامج متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع؛ لإشراكهم في صنع التاريخ؛ من خلال أول إكسبو دولي في المنطقة، وقد شكلت 5 منها أبرز البرامج التي أطلقها الحدث العالمي، ولاقت تفاعلاً مع نحو 155 ألف شخص من 175 دولة حول العالم؛ لتثبت هذه البرامج عالميتها، ومدى الاهتمام الواسع من شرائح مختلفة حول العالم للمشاركة في صنع التاريخ من خلال «إكسبو 2020 دبي».

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شكل برنامج المتطوعين أبرز برامج «إكسبو 2020 دبي» التي تم التفاعل معها على نطاق واسع؛ إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة للبرنامج ما يزيد على 120 ألف طلب من 170 دولة.

كما يأتي برنامج إكسبو للمدارس باعتباره أحد أبرز البرامج التي أطلقها الحدث، وتستهدف فئة طلبة المدارس، ويعمل البرنامج على إلهام الأجيال الشابة من خلال الانخراط في العمل مع المدارس والمعلمين في أنحاء الإمارات؛ ليكونوا سفراء للحدث، وقد وصل البرنامج بالفعل إلى أكثر من 58 ألف طالب و7700 معلم من أكثر من 700 مدرسة في الإمارات السبع، وفي أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول 2019، أعلن برنامج «إكسبو للمدارس» عن برنامج نجوم المستقبل الذي يوفر فرصة استثنائية لمدارس وطلبة الإمارات؛ لأداء عروض في ساحة الوصل.

في حين يشكل برنامج «إكسبو لايف»؛ وهو برنامج الابتكار والشراكة الدولي، أحد أهم برامج «إكسبو 2020 دبي»، وتبلغ مخصصاته 100 مليون دولار.

أما فيما يتعلق ببرنامج منح الابتكار للجامعات، يدعو هذا البرنامج، الذي أطلق في سبتمبر/‏‏‏أيلول 2019، جميع طلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة والبالغ عددهم 140.00، إلى المشاركة في مجموعة من الجولات المصممة خصيصاً لهم.

من جهته، تلقى برنامج أفضل الممارسات العالمية، الذي يسلط الضوء على أفضل الممارسات التي تصب في مصلحة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، نحو 1175 طلباً ومقترحاً من 141 دولة، ويعد البرنامج منصة «إكسبو 2020 دبي» التي تهدف إلى عرض مشاريع توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية، وقد استحوذت قارة آسيا على النصيب الأكبر من عدد الطلبات ب 428 طلباً، في حين جاءت قارة إفريقيا ثانياً ب 342 طلباً، تليها القارة الأوروبية ب 205 طلبات، و132 طلباً من الأمريكيتين، و19 طلباً من مناطق أخرى، وقد اختارت لجنة التحكيم 25 فكرة فائزة، ستُعرض على الزوار عند انطلاق إكسبو 2020. ويستغرق برنامج إكسبو للتدريب المهني تسعة شهور، ويساعد في دمج المهنيين الشباب ضمن القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال برنامج إكسبو للتدريب المهني، يكتسب مئات من شباب الجامعات الإماراتيين مهارات العمل، ويقدمون إسهاماً في «إكسبو 2020 دبي».

إسهام إكسبو 2020 في اقتصاد الإمارات

في إبريل/‏‏‏نيسان 2019، نشرت شركة إي واي (إرنستآند يونغ) تقريراً مستقلاً ذكر أنه يُتوقع أن يبلغ إسهام «إكسبو 2020 دبي» وإرثه في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة 122.6 مليار درهم إماراتي من 2013 إلى 2031، ومن المتوقع أن يدعم «إكسبو 2020 دبي» أيضاً ما يصل إلى 905.200 سنة عمل خلال الفترة ذاتها، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 1.5 في المئة خلال أشهر «إكسبو 2020 دبي» الستة.

وبلغ حجم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من العقود المباشرة وغير المباشرة والمناقصات ما قيمته3.81 مليار درهم إماراتي، بما يدعم هدف «إكسبو 2020 دبي» المتمثل في تعزيز الابتكار، ودعم الشركات الصغيرة، وحتى أوائل مايو/‏‏‏أيار 2019، بلغ عدد الموردين المسجلين للعمل مع «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 38.000 مورد من 174 بلداً، ويشمل هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعطى لها الأولوية في ترسية العقود. وحالياً تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 51.77 في المئة من مجموع الشركات المسجلة لدى «إكسبو 2020 دبي»، وقد نالت حتى الآن 54.8 في المئة من عقود إكسبو.

الحدث الأروع في العالم

إكسبو ليس معرضاً تجارياً أو حدثاً يهم قطاع الأعمال؛ بل هو تجربة تتاح مرة في العمر تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواداً، وغير ذلك الكثير؛ بحيث يجد كل زائر ما يسره في «إكسبو 2020 دبي»، من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة، وسيكون «إكسبو 2020 دبي» وجهة مثلى لتجربة أشهر الأطباق من أنحاء العالم؛ بفضل أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات التي ستقدم أطباقاً من أكثر من 50 من المطابخ العالمية. هذا إضافة إلى التقنيات التي ستشكل ملامح مستقبل الطهي، والأطعمة المحلية المحببة، إلى جانب جولات شهية بين النكهات المتنوعة.

وسيكون هناك أكثر من 60 فعالية حية كل يوم من أيام إكسبو ال173، فيما ستساهم الدول المشاركة في برنامج الفعاليات النشط والثري - الذي سيتنوع بين الموسيقى والرقص والفن والشعر والنقاشات الحية، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول تجربة الزوار، وبرنامج الفعاليات في الوقت المناسب.