شكرا لقرائتكم خبر عن «نورديك كابيتال» تشتري «كونسيليوم مارين آند سيفتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت شركة «نورديك كابيتال سفينسكا إيه بي»، للاستثمار في مجال الأسهم الخاصة ومقرها ستوكهولم على شراء شركة كونسيليوم مارين آند سيفتي إيه.بي، وهي وحدة تابعة لمجموعة كونسيليوم إيه.بي بقيمة ثلاثة مليارات كرونر (319 مليون دولار)، طبقاً لما ذكرته الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني.

وذكرت بلومبيرج أمس السبت أن شركة كونسيليوم مارين آند سيفتي، ومقرها مدينة جوتنبرج السويدية، هي أحد منتجي معدات السلامة للكشف عن الحرائق وتسرب الغاز في القطاعات البحرية وقطاع النفط والغاز والنقل والبناء.

وتخضع الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، حسب البيان.

(د ب أ)

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